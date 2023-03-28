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13:24 28.03.2023

США підтримують ідею створення гібридного спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомили в Держдепі

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США підтримують ідею створення гібридного спецтрибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, повідомили в Держдепі

Сполучені Штати підтримують ідею створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України, заявила посол з питань глобального кримінального правосуддя Держдепу США Бет Ван Скаак.

Як повідомляє "Голос Америки", відповідну заяву посол зробила 27 березня під час виступу на конференції в Католицькому університеті Америки у Вашингтоні, присвяченій сучасним викликам Нюрнбергським принципам.

"Наразі, у цей критичний момент історії, я можу оголосити, що ми підтримуємо створення спеціального трибуналу для переслідування злочину агресії проти України. Було багато різних моделей, які розглядались. США детально розглядали всі "за" та "проти" кожної з них і дійшли до висновку, що найбільш ефективний спосіб забезпечення відповідальності за злочини агресії передбачає створення інтернаціоналізованого суду в рамках судової системи України", - заявила представниця Держдепу.

За її словами, такі зусилля включатимуть "предметну юрисдикцію стосовно міжнародних злочинів, залучення міжнародного персоналу, можливо, шляхом інтеграції професіоналів, суддів, прокурорів, розслідувачів, адвокатів, чи через надання експертної допомоги за запитом України".

Вона додала, що такий суд міг би сприяти широкій міжнародній підтримці, а також не потребуватиме резолюції Генеральної Асамблеї щодо створення нової незалежної міжнародної інституції, для становлення якої потрібні час і ресурси.

"Такий гібридний суд також демонструватиме лідерство України у забезпеченні відповідальності за злочин агресії повністю в рамках національної юридичної системи. Сполучені Штати готові співпрацювати з Україною та іншими країнами світу, надавати ресурси, обмінюватись інформацією з таким трибуналом задля досягнення всебічної відповідальності за міжнародні злочини, які скоюють в Україні", - наголосила вона.

При цьому вона додала, що наразі відсутній міжнародний консенсус щодо створення такої гібридної моделі міжнародного трибуналу для розслідування злочину агресії Росії.

"Існують дві моделі, що розглядаються: це ця модель - український трибунал, який матиме міжнародний характер і матиме багато міжнародної підтримки та інший варіант, який може створити Генасамблея ООН. Влада України розглядає обидва варіанти. Висловлювалась перевага більше відокремленій міжнародній інституції, але є побоювання, що, можливо, не вийде зібрати необхідні голоси в Генасамблеї для створення такої інституції", - підсумувала представниця Держдепу.

 

Теги: #трибунал #держдеп_сша

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