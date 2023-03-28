Російські окупанти минулої доби обстріляли дев'ять областей України, вісім мирних людей загинули, ще 66 дістали поранення - Military Media Center

Російські окупанти минулої доби обстріляли дев'ять областей України, внаслідок чого вісім мирних українців загинули, ще 66 дістали поранення, повідомляє Military Media Center.

"Загалом з різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", крилаті ракети "Х-31", тактична авіація та БПЛА) здійснено обстріли 124 населених пунктів, підтверджено ураження 76 об’єктів інфраструктури", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що станом на 09:00 вівторка попередньо відомо про загибель восьми осіб і поранення ще 66.