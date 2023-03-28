На Дніпропетровщині знищено два ворожі БПЛА, один поцілив по підприємству, в результаті сталася пожежа

Бійці повітряного командування "Схід" знищили два ворожі БПЛА в Дніпропетровській області, один влучив у підприємство, внаслідок чого сталася пожежа, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"Два безпілотники військові з повітряного командування "Схід" знищили. Ще один - влучив по приватному підприємству в Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тис. кв. метрів", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, за кілька годин рятувальники ліквідували загоряння.

"Минуло без постраждалих", - наголосив він.