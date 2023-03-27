У Києві у вівторок пройде мокрий сніг, на дорогах можлива ожеледиця

Опади у вигляді дощу та мокрого снігу очікуються в Києві у вівторок, 28 березня, через що на дорогах може утворитися ожеледиця, повідомляють у телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації.

Пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с.

Температура в Києві вночі 6-8° тепла, вдень зниження до 2-4° тепла.

"Зміна погодних умов може призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Закликаємо водіїв не перевищувати швидкість, дотримуватися безпечної дистанції", - ідеться в повідомленні.