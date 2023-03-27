Події

12:22 27.03.2023

Російські війська обстріляли Слов'янськ - Зеленський

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Держава-агресор обстріляла Слов'янськ, написав у понеділок у телеграм-каналі президент України Володимир Зеленський.

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів", - написав він.

"Ворог має знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", - заявив Зеленський.

Теги: #словянськ #обстріл

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