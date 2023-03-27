Сирський про Бахмут: Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій і діятимемо адекватно до ситуації

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський укотре відвідав найгарячіші точки бахмутського напрямку, повідомляє Міноборони України.

"Безпосередньо в районі виконання бойових завдань українськими захисниками він оцінив ситуацію та вжив низку заходів для вирішення проблемних питань, які перешкоджають ефективно виконувати бойові завдання", - ідеться в пресрелізі управління преси та інформації Міноборони України в понеділок.

Згідно з релізом, командувач також ухвалив низку оперативних рішень, спрямованих на посилення спроможностей Сил оборони України зі стримування та нанесення ураження ворогу.

"Триває найбільш інтенсивна фаза боїв за Бахмут. Ситуація стабільно складна. Ворог несе значні втрати в людських ресурсах, озброєнні та військовій техніці, але продовжує вести наступальні дії. Наші захисники в надважких умовах героїчно стримують ворожу навалу і не залишають ворогу шансів реалізувати свої задуми", - сказав Сирський, слова якого наведено в пресрелізі.

На його думку, оборона Бахмута зумовлена "військовою необхідністю і ґрунтується на грамотному використанні захисних можливостей міста, зведених укріплень і обладнаних вогневих споруд".

"Мужність і героїзм наших воїнів, у поєднанні з умілим використанням зброї, застосуванням маневру силами та засобами, дозволили вести оборону міста понад всі граничні терміни та прогнози. Ми прораховуємо всі можливі варіанти розвитку подій, та будемо діяти адекватно до ситуації, що склалася", - повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ.