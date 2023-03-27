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10:28 27.03.2023

Фонд Шостака запропонував розмістити незаконно депортованих українських сиріт у своїх готелях у Туреччині

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Фонд Шостака запропонував розмістити незаконно депортованих українських сиріт у своїх готелях у Туреччині

Благодійний Фонд Руслана Шостака готовий розмістити українських дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, незаконно депортованих у Росію, у готелях у Туреччині, орендованих для проєкту "Дитинство без війни". Відповідну пропозицію Фонд направив у державні органи України та Туреччини, повідомляє пресслужба Фонду.

"Ми всі хочемо, щоб незаконно вивезені українські діти якнайшвидше повернулися додому. За офіційними даними, Росія депортувала понад 2000 українських дітей-сиріт. А допомога дітям, позбавленим батьків, - головний напрям роботи нашого Фонду. І після заяви Росії про те, що вони повернуть дітей тільки після закінчення війни, ми вирішили знайти можливість прискорити їх повернення. Завдяки успішному досвіду роботи з Туреччиною ми бачимо можливість досягнення цієї цілі - керівництво Туреччини може виступити з ініціативою прийняти дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а наш Фонд готовий забезпечити їх перебування до кінця війни в Україні. На мій погляд, це оптимальне рішення, щоб повернення українських дітей-сиріт відбулося якнайшвидше, зважаючи на ризики асиміляції та можливого незаконного усиновлення українських дітей у Росії", - пояснив Руслан Шостак.

У 2022 році Фонд Шостака провів масштабну централізовану евакуацію дітей-сиріт. У межах проєкту "Дитинство без війни" було вивезено понад 1700 дітей-сиріт з України до Туреччини. Ініціатива була реалізована за погодженням української та турецької сторін в особі перших леді - Олени Зеленської та Еміне Ердоган і завдяки державній підтримці обох країн.

Діти, які тимчасово живуть у Туреччині, продовжують навчання в українських школах, розвивають творчий потенціал, відвідують гуртки та секції, вивчають мови. З дітьми займаються кваліфіковані викладачі та психологи. Учасники проєкту перебувають під державним захистом Туреччини.

Теги: #діти #туреччина #фонд_шостака

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