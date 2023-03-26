В Україну найближчим часом надійдуть ще шість спеціальних машин для розмінування

В Україну найближчим часом надійдуть ще 6 спеціальних машин для розмінування, повідомив народний депутат член парламентського Комітету з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

"Самохідні розмінувальні машини гарантують безпеку саперів, а також забезпечують швидке очищення територій. Наразі в Україні вже є 2 такі машини, які закупив Говард Баффетт і його фонд. Вони почали працювати на Херсонщині. Найближчим часом надійде ще 6 таких машин", - сказав Соломчук, чиї слова наводяться в повідомленні на сайті Верховної Ради в неділю.

"Одна машина за робочу зміну може розмінувати дві тисячі квадратних метрів. Також очікуємо найсучасніше спорядження для 12 піротехнічних груп", - поінформував парламентарій.

За його даними, загалом 8 машин можуть за день повністю розмінувати близько 16 тисяч квадратних метрів площ, що гарантуватиме подальшу безпеку та спокійний обробіток земель.

"Хочеться, щоб більше таких фондів долучалися до розмінування в Україні, щоб наші родючі землі знову засівалися і давали врожаї", - сказав Соломчук.

Як зазначається в повідомленні, для якісного та швидкого розмінування наших територій зараз Україні потрібно якомога більше самохідних броньованих машин для розмінування, які працюють на глибині до 50-60 сантиметрів. Є міни та снаряди, глибоко закопані в землю, і їх необхідно діставати.