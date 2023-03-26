Події

11:08 26.03.2023

Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

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Секретар РНБО Данілов: Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов назвав заяву президента РФ Володимира Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі кроком до внутрішньої дестабілізації країни.

"Заява Путіна про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі – крок до внутрішньої дестабілізації країни – максимально підвищує рівень негативного сприйняття і суспільного відторгнення у білоруського суспільства Росії та Путіна. Кремль узяв Білорусь у ядерні заручники", - написав він у твіттері в неділю.

 

Теги: #рнбо #ядерна_зброя #данілов

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