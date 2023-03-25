Президент України Володимир Зеленський закликав випускників Одеської морської академії "захищати свободу мореплавства, яка є одним із фундаментальних елементів глобальної безпеки, і захищайте всіх, хто мирно і законно користується українськими територіальними водами".

"Дякую, що ви захищатимете нашу державу саме на морському напрямку оборони - у складі Військово-морських сил України та морської охорони Державної прикордонної служби. Україні потрібна перемога над ворогом у морі так само, як на землі та в небі", - сказав Зеленський у відеозверненні в суботу.

За його словами, "російські кораблі вже вивчили єдину для них перспективу в українських водах. Російський чорноморський флагман уже продемонстрував, що очікує на будь-яку посудину, яка загрожуватиме Україні, і тільки питання часу, коли вона повторить курс "Москви".

"Наші сили оборони та безпеки довели, що український Зміїний не терпітиме ворожого прапора... І це лише три елементи великої битви за море, яка триває досі і в якій вам, шановні наші випускники Одеської морської академії, належить узяти участь і перемогти", - сказав Зеленський.

"І ніколи не прощайте ворогові жодного злочину проти нашої держави та наших людей! Нехай благородна морська служба буде славою вам, вашим родинам і всій нашій державі! Дякую всім викладачам і працівникам Одеської морської академії за цей випуск, за випуск наших офіцерів і за вірну службу Україні!", - сказав він.