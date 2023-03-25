Потенційні покупці оцінюють "Манчестер Юнайтед" більш ніж 5 млрд фунтів

айбагатша людина Великобританії Джим Реткліфф направив нову заявку на покупку футбольного клубу "Манчестер Юнайтед", повідомляє MarketWatch з посиланням на представників мільярдера. Деталі заявки не розкриваються.

У середу мав завершитися другий раунд прийому заявок на покупку команди, проте в останню хвилину термін значно продовжили, писала The Guardian.

На покупку клубу також претендує шейх Джасім бен Хамад Аль-Тані, голова правління Qatar Islamic Bank та син колишнього прем'єр-міністра Катару. У середу його фонд подав заявку і тепер має намір скористатися продовженням терміну подачі для її можливого коригування, припускає MarketWatch.

За даними The Independent, Реткліфф та Аль-Тані оцінюють "Манчестер Юнайтед" більш ніж у 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,2 млрд). Власники команди – американська родина Глейзерів – хочуть отримати за неї 6 млрд фунтів, зазначає Sky Sports.

Крім того, заявку на купівлю клубу в середу подав фінський підприємець Томас Зілліакус, йдеться в прес-релізі заснованої ним novaM Group, чий бізнес пов'язаний із соціальними мережами.