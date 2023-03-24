Події

19:03 24.03.2023

На Херсонщині внаслідок обстрілу окупантів поранено жінку, її госпіталізували

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На Херсонщині внаслідок обстрілу окупантів поранено жінку, її госпіталізували

У Херсонській області внаслідок обстрілу окупантами у п'ятницю місцева жінка дістала поранень, її госпіталізували, повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Після обіду росіяни накрили вогнем село Кізомис Білозерської громади - один із боєприпасів влучив у приватний будинок. Пошкоджено дах, вікна та двері будинку. Дістала поранення місцева жителька", - написав Прокудін у телеграмі.

Він зазначив, що наразі її госпіталізовано - медики надають постраждалій необхідну допомогу.

Теги: #херсонщина #обстріл #постраждала

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