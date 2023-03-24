Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

Окупаційна влада РФ розпочала евакуацію з тимчасово захопленого Криму, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Як повідомляють у телеграм-каналі ГУР у п'ятницю, російське командування на півострові та окупаційна адміністрація дуже активно продають нерухомість і вивозять свої сім'ї з Криму.

"Але іншим, рядовому складу, кажуть: не переймайтеся, усе спокійно, усе під контролем... Пов'язані з росіянами сім'ї вивозять, і дуже активно. І це привід задуматися всім іншим, хто пов'язав свою долю зі злочинним путінським рашистським режимом. Крим краще покидати, доки така можливість є", - сказав Юсов в ефірі телеканалу "Freeдом".

За його словами, напередодні місцеві жителі почули на FM-станціях попередження про те, що їм необхідно готуватися до виїзду. Представник ГУР вважає, що попередження стосується тих кримчан, які співпрацювали з окупаційною владою.

"Для того, щоб там був мир і порядок, півострів необхідно деокупувати і повернути туди законну українську владу. Власне, повернути Крим у рідну українську гавань, що обов'язково й відбудеться найближчим часом. Тому всім тим, хто працює на Росію, справді найближчим часом краще покинути територію українського Криму", - додав Юсов.

Джерело: https://t.me/DIUkraine/2123