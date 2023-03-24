Події

11:11 24.03.2023

На Київщині, можливо, буде чути звуки вибухів, працюють сапери

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На Київщині, можливо, буде чути звуки вибухів, працюють сапери

У Київській області, можливо, буде чути звуки вибухів, повідомляє Київська обласна військова адміністрація.

"На території Вишгородського району сьогодні, 24 березня, проводяться роботи з ліквідації вибухонебезпечних предметів. Через це в області можуть лунати звуки вибухів", - ідеться в повідомленні КОВА в телеграм-каналі в п'ятницю.

"Звертаємося до жителів області – зберігайте спокій, будьте обачними та довіряйте інформації лише з офіційних джерел", - наголошується в повідомленні.

Теги: #київська_область #сапери

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