Події

09:25 24.03.2023

Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - Синєгубов

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Окупанти обстріляли чотири райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано - Синєгубов

За минулу добу російські окупаційні війська обстріляли Куп'янськ, Гряниківку, Крохмальне, Стрілечу, Старицю, Вільхуватку та інші прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

"У селах Морозова Долина та Басове Богодухівського району внаслідок артилерійських та мінометних обстрілів пошкоджено приватні житлові будинки, споруди фермерського господарства, лінії електропередач. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

Теги: #харківська_область #обстріл

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