У Ржищеві завершили розбирати завали, загинуло дев’ять людей

У м. Ржищів Київської області було завершено роботи з розбору завалів, унаслідок атаки загинуло 9 осіб, повідомляє Головне управління ДСНС у Київській області.

"В 00:52 23 березня роботи з розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9 загиблих", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у четвер уранці.

Як повідомлялося, вночі 22 березня в м. Ржищів Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й і 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків і триповерховий навчальний корпус професійного ліцею з подальшим горінням. О 6:50 ранку пожежу було ліквідовано.

У середу ввечері повідомлялося, що загинуло 8 осіб, постраждало 7 осіб і врятовано 1 особу.