Патріарх Варфоломій: РПЦ несе відповідальність за вчинені РФ злочини

Російська православна церква (РПЦ) розділяє відповідальність за агресію РФ проти України та скоєні злочини, заявив Вселенський патріарх Варфоломій, повідомляє Reuters.

"Церква і державне керівництво в Росії співпрацювали у злочині агресії та розділяли відповідальність за подальші злочини, такі як шокуюче викрадення українських дітей", - заявив патріарх і наголосив, що російська влада використовує церкву як "інструмент для досягнення своїх стратегічних цілей".

Він також зазначив, що готовий допомогти в післявоєнному "духовному відродженні" Росії.

"Наш міжрелігійний діалог має бути зосереджений на способах спротиву і нейтралізації здатності керівництва Московського патріархату підривати єдність і теологічно узаконювати злочинну поведінку", - наголосив Варфоломій.