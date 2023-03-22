Події

11:17 22.03.2023

Унаслідок обстрілів окупантів за добу в Україні загинули 14 цивільних, 24 поранені - Military Media Center

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Унаслідок обстрілів окупантів за добу в Україні загинули 14 цивільних, 24 поранені - Military Media Center

14 цивільних загинули і ще 24 дістали поранення протягом минулої доби внаслідок обстрілу території України російськими окупантами, повідомляє Military Media Center.

"Протягом минулої доби російські війська обстріляли територію 11 областей України. Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ "Град", "Смерч", ЗРК "С-300", БПЛА "Шахед-136", БПЛА "Ланцет", КАР "Х-59", тактична авіація) здійснено обстріли 121 населеного пункту, підтверджено ураження 42 об’єктів інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #жертви #обстріли

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