Події

09:04 22.03.2023

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

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Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстрілювали зі ствольної артилерії, РСЗВ, танків і мінометів Куп'янськ, Вовчанськ, Великий Бурлук, Стрілечу, Дворічну та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів області, повідомив глава ОДА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілів Куп'янська пошкоджено будівлі пожежно-рятувальної частини та щонайменше 3 житлових будинки. На щастя, за минулу добу серед цивільного населення ніхто не постраждав", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харків #обстріл

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