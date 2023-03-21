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21:06 21.03.2023

Зеленський візьме участь у саміті ЄС за допомогою відеозв'язку – лист Мішеля

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Президент України Володимир Зеленський візьме участь у засіданні Європейської ради на рівні глав держав та урядів, що проходитиме 23-24 березня у Брюсселі, за допомогою відеозв'язку.

Про це йдеться в запрошенні листа президента Європейської ради Шарля Мішеля, направленому на адресу лідерів ЄС. Текст листа оприлюднено у вівторок у Брюсселі.

"Шановні колеги, я хотів би запросити вас на наше майбутнє засідання Європейської Ради 23 та 24 березня у Брюсселі. Ми розпочнемо у четвер і генеральний секретар ООН Антоніо Гутерреш приєднається до нашого обговорення за робочим ланчем… Після цього ми обговоримо Україну. Зеленський приєднається до нас у режимі відеоконференції. Ми, як завжди, підтвердимо нашу непохитну відданість справі допомоги Україні", - йдеться у листі.

Мішель уточнив, що ця допомога містить проведення роботи з притягнення до відповідальності, використання заморожених російських активів і згуртування світової спільноти навколо заснованого на правилах міжнародного порядку. "Важливо зазначити, що із часу нашої останньої зустрічі у лютому ми працювали над терміновим розширенням виробництва та постачання боєприпасів в Україну. Наша мета – надати Україні 1 мільйон боєприпасів упродовж наступних 12 місяців і забезпечити адекватне фінансування. Для цього нам необхідно буде вжити заходів щодо збільшення виробничих потужностей європейської оборонної промисловості", - уточнив президент Євроради.

Він також зазначив, що іншими питаннями пропонується обговорити конкурентоспроможність ЄС і подальше поглиблення єдиного ринку, енергетику щодо гарантії безперебійних поставок за доступними цінами, міграцію.

У п'ятницю, 24 березня, відбудеться євросаміт для обговорення економічної та фінансової ситуації.

 

 

Теги: #президент #єс #саміт

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