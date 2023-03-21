Події

19:57 21.03.2023

Окупанти обстріляли прикордонні села Михальчина Слобода та Дем'янівка в Чернігівській і Сумській областях

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Окупанти обстріляли прикордонні села Михальчина Слобода та Дем'янівка в Чернігівській і Сумській областях

Російські окупанти обстріляли район с. Михальчина Слобода Новгород-Сіверського району Чернігівської області, с. Дем'янівка Шосткинського району Сумської області, а також дорогу біля с. Сеньківка Чернігівського району у вівторок у першій половині дня, повідомляють на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

"З 08:25 до 09:20 зафіксовано 18 приходів, імовірно із САУ, в районі н.п. Михальчина Слобода (Чернігівська обл.)... З 11:05 до 11:25 зафіксовано 12 приходів, імовірно з міномета 120 мм, у районі н.п. Дем'янівка (Сумська обл.)... З 10:35 до 10:55 зафіксовано 13 приходів, імовірно зі ствольної артилерії, в районі дороги на Хрінівку та Сеньківку (Чернігівська обл.)", - ідеться в повідомленні.

Унаслідок обстрілів втрат серед особового складу і техніки немає. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Михальчина Слобода розташована за 4 км від кордону з РФ, Дем'янівка - за 2 км, Сеньківка - за 2 км від місця сходження кордонів України, Білорусі та РФ, Хрінівка - за 3 км від кордону з РФ.

 

 

Теги: #сумщина #обстріл #чернігівщина

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