Учасники Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами та захисту інформації

Президент України Володимир Зеленський у вівторок провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Як повідомляє пресслужба глави держави, учасники Ставки розглянули питання забезпечення Сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України.

Окрему увагу було приділено питанню захисту інформації та запобіганню її витоку.

Учасники заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ про оперативну обстановку на основних напрямках фронту. Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про хід бойових дій у межах зон відповідальності ОК "Хортиця", "Таврія", "Одеса" і "Північ".

Керівник розвідки поінформував присутніх про можливі дії противника в найближчій перспективі.

У засіданні взяли участь: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, командувачі родів військ та оперативних напрямків.

До засідання Ставки також долучилися члени уряду, керівники силових відомств і правоохоронних органів.