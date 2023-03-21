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11:36 21.03.2023

ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому "беркутівцю", який очолив спецзагін окупантів у Криму

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ДБР повідомило про підозру в держзраді колишньому "беркутівцю", який очолив спецзагін окупантів у Криму

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру в держзраді колишньому "беркутівцю", який очолив спецзагін окупантів "СОБР" у захопленому Криму, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР повідомили про підозру в державній зраді колишньому командиру полку міліції особливого призначення "Беркут" ГУМВС України в АР Крим. Після захоплення півострова він обійняв посаду командира так званого російського спеціального загону швидкого реагування "СОБР", - ідеться в повідомленні бюро в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ДБР, "ексберкутівець" активно допомагав окупантам утверджувати псевдовладу РФ на території України.

"У складі незаконно утвореного РФ "міністерства внутрішніх справ по республіці Крим" він серед іншого брав участь у силовому затриманні та обшуках у патріотично налаштованих українців. Після повномасштабного збройного конфлікту РФ проти України сприяв проведенню підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності нашої держави", - наголошується в повідомленні.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного ув'язнення.

"Одразу після звільнення Збройними силами України території АР Крим та міста Севастополя підозрюваного буде затримано та забезпечено невідворотність відповідальності за вчинення державної зради, яка не має строків давності притягнення до кримінальної відповідальності", - зазначено в повідомленні ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Офіс генерального прокурора.

 

Теги: #крим #зрадник #дбр

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