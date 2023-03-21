21 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 391 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 391 RUSSIAN AGRESSION

21 березня відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації, Міжнародний день людини із синдромом Дауна, Міжнародний день лісів, Міжнародний день Навруз, Всесвітній день поезії, Міжнародний день лялькаря.

Також сьогодні Всесвітній день соціальної роботи та Всесвітній день домашнього господарства.

У Грузії - День прикордонника, в Тунісі - День молоді, в Австралії - День гармонії.

Православна церква вшановує пам'ять Феофілакта Сповідника.

Ще цього дня:

1927 - У Києві виходить перший номер української "Літературної газети";

1935 - На вимогу Реза Шах Пахлаві іноземні держави почали називати Персію Іраном;

1961 - Перший концерт гурту The Beatles (Ліверпуль, The Cavern Club);

1980 - Президент США Джиммі Картер закликав до бойкоту Олімпійських ігор у Москві;

1990 - Намібія стала незалежною від Південної Африки.

Міжнародний день лялькаря

Ініціатором створення свята став Дживадо Золфагаріхо 2000 року, а саму подію вперше відзначили 2002-го.

В Україні перший професійний театр ляльок з'явився в Чернігові 1921 року. Нині в Україні функціонує близько тридцяти державних і комунальних театрів ляльок та декілька приватних, практично в кожному облцентрі та інших найбільших містах країни

Міжнародний день людини із синдромом Дауна

Заснований за ініціативи Європейської асоціації синдрому Дауна у 2006 році. Дату обрали не випадково. Вона розшифровується як причина синдрому (21.03 - три 21 хромосоми). Міжнародного статусу подія набула 2007 року.

Церковний календар

21 березня в церковному календарі - день пам'яті Феофілакта Сповідника. Святий Феофілакт жив у Константинополі у VIII столітті. Він був сучасником подій, що увійшли в історію Церкви як іконоборча єресь.

Свого часу у Візантії було заборонено шанування святих ікон, яке вважалося мало не ідолопоклонством. З цією єрессю боролися багато константинопольських патріархів. Серед них був і святий Тарасій. Учнем Тарасія і був Феофілакт. Багато років він провів у чернечому подвигу в обителі на пустельному березі Чорного моря. За переказами, одного разу спекотного полудня за молитвами Феофілакта порожня посудина почала випромінювати воду для женців, які працювали на полях. За деякий час Феофілакт став єпископом Нікомидійським. У Константинополі в цей час почав правити Лев V - новий імператор-іконоборець. Наступник Тарасія, патріарх Никифор не міг переконати його не порушувати мир Церкви. Присутній при розмові єпископ Феофілакт викрив єретиків і передбачив імператору швидку загибель. За цю зухвалість його заслали у віддалену фортецю. Там святитель помер через тридцять років. За два роки після його смерті шанування ікон було відновлено.

Іменини: Ярема, Афанасій, Лазар, Феодосій, Дементій.