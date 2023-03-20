Події

20:39 20.03.2023

Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

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Немає доказів, що Маріуполь відвідав справжній Путін, - українська військова розвідка

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українська розвідка не має доказів відвідування тимчасово окупованого Маріуполя справжнім президентом РФ Володимиром Путіним.

"Чому ви впевнені, що це був саме Володимир Путін у Маріуполі? У нас немає жодних доказів того, що ця людина була Володимиром Путіним. Чоловік, схожий на Володимира Путіна, справді зафіксований на цих кадрах", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону в понеділок.

Він зазначив, що в експертному середовищі наразі точаться дискусії про те, чи живий Путін.

"Але якщо живий, то ми бачимо зазвичай зустрічі того самого Володимира Путіна за довгим столом на величезній відстані від живих людей. У нього тремтить одна рука і багато інших уже характерних ознак, які добре характеризують самого Путіна. Серед цих характерних ознак немає прогулянок вечірнім Маріуполем, спілкування з мирними жителями у дворах", - зазначив Юсов.

За його словами, що "це хороша режисура", і російська пропаганда вміє робити "різні постановочні сеанси".

"Але жодних доказів, що саме Путін був у Маріуполі, нам не надали", - заявили в ГУР.

Теги: #путін #візит #маріуполь

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