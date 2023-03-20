Секретар РНБО проти монополії на інформування президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов виступає проти монополії тих чи інших відомств, включно з РНБО, з питання інформування президента країни Володимира Зеленського.

"Я прихильник того, що монополії не може бути ніде, зокрема і в інформуванні президента. Президент отримує інформацію від різних джерел, його забезпечують інформацією всі структури, в яких він вважає за необхідне отримати цю інформацію, і тут не може бути якогось монопольного впливу Апарату РНБО", - заявив Данілов в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив, що в сучасних умовах точок зору, включно з джерелами інформування президента, повинно бути щонайменше п'ять.

"І якщо ви спілкуєтеся з якомога більшою кількістю людей, ви тоді маєте набагато ширший кругозір. Ви маєте набагато ширше бачення всіх процесів", - сказав Данілов.

"У нашій країні дуже багато аналітичних центрів, які є незалежними, які є самостійними, вони надають інформацію, зокрема, й Апарату РНБО. Ми вдячні всім людям, які допомагають. Ми користуємося їхніми напрацюваннями", - додав він.

Секретар РНБО також звернув увагу на те, що, зокрема, ситуація з інформуванням президента Росії Володимира Путіна "привела його до катастрофи".

"Чому от у Путіна така сталася катастрофа ? Тому що створена ним монополія приводить до деградації. Тому що немає інших точок зору, немає дискусії. Всі погоджуються. Ніхто не хоче розчаровувати царя. І це дуже небезпечно", - резюмував Данілов.