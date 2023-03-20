Вартість вилучених у Ротенбергів та їхніх партнерів активів становить $300 млн - СБУ

Вартість активів, вилучених за рішенням ВАКС у російського олігарха Аркадія Ротенберга, його сина і двох інших громадян РФ, становить $300 млн, повідомляє пресслужба СБУ в понеділок.

"Встановлено, що Ротенберг входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва РФ і брав безпосередню участь у будівництві так званого Кримського мосту", - йдеться в повідомленні.

У ньому зазначено, що Ротенберг також причетний до фінансування промислового виробництва боєприпасів для окупаційних угруповань країни-агресора, які воюють проти України.

"Підсанкційний російський олігарх управляв акціями київського торговельного центру через підконтрольні комерційні структури в Україні і за кордоном. Таким чином він намагався приховати своє відношення до українських активів", - наголошують у спецслужбі.

У свою чергу в Державному бюро розслідувань у понеділок повідомили, що майже 70% акцій ТРЦ Ocean Plaza, які конфісковано в громадян РФ за рішенням ВАКС, перейдуть в управління держави.

"Кабінет Міністрів України має визначити державну установу, яка управлятиме українськими активами підсанкційного олігарха", - зазначають у бюро.

Там додають, що правоохоронці провели системний аналіз інформації щодо втручання представників Росії та їхнього впливу на економічне та політичне життя України. Зокрема, доведено причетність до фінансування злочинів, направлених на зміну меж території або державного кордону України, та ведення агресивної війни проти України резидента РФ Аркадія Ротенберга, який є наближеним до президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомлялося, колегія суддів Вищого антикорупційного суду в понеділок задовольнила позов Міністерства юстиції України проти російського олігарха Аркадія Ротенберга та його сина, а також двох інших громадян Росії щодо конфіскації їхніх українських активів, зокрема частки в ТРЦ Ocean Plaza.

У суді уточнили, що йдеться про 100% ТОВ "Авангард-Віларті" (код ЄДРПОУ 33059433), власниками яких є "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" (Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited) та "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited), а також 66,65% ТОВ "Інвестиційний союз "Либідь" (ТРЦ Ocean Plaza), які належать "Авангард-Віларті".

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія пізніше уточнив, що рішення набуде чинності через десять днів, якщо сторона відповідача не захоче оскаржити його в апеляційному порядку. "Але шансів на успіх у них немає", - наголосив він.