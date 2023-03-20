Neo-Eco демонтувала чотири будинки в Гостомелі, переробила 15 тис. тонн будівельного сміття

Французька компанія Neo-Eco в рамках проєкту відновлення семи житлових будинків у Гостомелі (Київська обл.), який реалізується завдяки уряду Франції та іншим донорам, демонтувала чотири зруйновані внаслідок збройних дій РФ будинки і переробила 15 тис. тонн будівельного сміття, повідомив її регіональний бізнес-директор Кирило Чернишук агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, демонтаж вдалося провести в найкоротші терміни. Розбір першого з чотирьох будинків було розпочато 20 січня, а в середині лютого прибула і була встановлена спеціальна техніка, що виконує функцію переробки будівельного сміття.

"Завдяки наявності всього необхідного для процесу переробки обладнання, а також прорахованій стратегії демонтажу всіх будівель "Нео-Еко Україна" вдалося завершити цей етап лише за чотири тижні - удвічі швидше, ніж планувалося", - констатував Чернишук.

Зазначається, що після сортування 10% будівельного сміття як потенційно небезпечного відходу (такого, що містить азбест, - ІФ-У) або такого, що не підлягає повторному використанню, було відправлено на утилізацію в спеціалізовані та сертифіковані компанії. Решту 90% будвідходів успішно перероблено на місці.

"За попередніми оцінками наших фахівців, вдалося переробити близько 15 тис. тонн будівельного сміття на нові будівельні матеріали", - сказав Чернишук.

За його словами, загалом в Україні наразі налічується вже близько 1,4 млрд тонн будівельних відходів, що утворилися внаслідок воєнних дій.

"Пілотний проєкт у Гостомелі показує, як екологічно та економічно ефективно використовувати такі матеріали повторно. "Нео-Еко Україна" перебуває лише на старті великого шляху до відновлення України екологічним методом", - зазначив Чернишук.

Як повідомлялося, концепцію відновлення будівель розробляють спільно дві архітектурні компанії, з якими Neo-Eco підписала договір про співпрацю. Це українська ТОВ "Нью Іммо Сервісез" (Nhood Ukraine) і французька архітектурна компанія Blau. Концепцію вже показали місцевим жителям.

Розпочати будівництво нових будівель "Нео-Еко Україна" планує в червні 2023 року, проте поки що юридичні питання реалізації проєкту не до кінця вирішені.

"Наразі (відбувається - ІФ-У) етап отримання кадастрових номерів земельної ділянки", - уточнив Чернишук.

Французька компанія Neo-Eco вже 17 років працює за принципом економіки замкнутого циклу - інтеграції вже використаних матеріалів. За цим самим принципом будуть використані матеріали зруйнованих будівель у Гостомелі під час відновлення будинків.