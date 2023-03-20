Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Минулої доби російські окупаційні війська обстріляли Вовчанськ, Куп'янськ, Дворічну, Старицю, Берестове та інші прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів Харківської області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Понад 10 ударів із мінометів окупанти здійснили по с. Олександрівка та с. Тимофіївка Богодухівського району. Там пошкоджено щонайменше 5 приватних житлових будинків. Об 11:00 під ударом було м. Куп'янськ. Увечері, після 20:00, ворог бив по Вовчанську. Обійшлося без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.