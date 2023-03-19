Події

15:51 19.03.2023

"Укрзалізниця" пропонує маршрут до аеропорту румунського міста Ясси

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"Укрзалізниця" пропонує маршрут до аеропорту румунського міста Ясси

 "Укрзалізниця" пропонує маршрут поїзда "Київ-Кишинів" із можливістю дістатися до аеропорту румунського міста Ясси.

Поїзд вирушатиме по непарних днях із Києва о 17:02 і прибуватиме на молдовську станцію Унгени, яка розташована неподалік кордону з Румунією, о 07:53 ранку.

"Плануєте подорож лоукостом? Скористайтеся зручним маршрутом до аеропорту румунського міста Ясси. ..... Після проходження прикордонно-митного контролю на вокзалі станції Унгени, пересідайте на потяг №821 Кишинів - Ясси - Сокола, що вирушає з Унгена щоденно о 09:51, та вже об 11:13 прибуває до станції Ясси-Сокола, де кожний потяг зустрічають автобуси, що довезуть вас до центру міста або в міжнародний аеропорт Ясси", - зазначає "Укрзалізниця" в телеграм-каналі.

На зворотному шляху о 17:40 зі станції Ясси-Сокола вирушає поїзд №822 Ясси-Сокола - Кишинів, що прибуває на молдавську станцію Унгени о 18:57. Там ви можете здійснити пересадку на наш поїзд №352 Кишинів - Київ, що прибуває на станцію Унгени по парних днях о 20:21. Про пересадку не турбуйтеся, адже зупинка поїзда на станції 30 хв.

Квитки на поїзд №351/352 доступні в додатку "Укрзалізниці", у чатботі та на сайті. На поїзд №821 Кишинів - Унгени - Ясси-Сокола та його зворотний рейс №822 квитки можна придбати на сайті Молдовської залізниці - www.railway.md, у касі вокзалу в Унгенах або безпосередньо у провідника в поїзді.

Теги: #транспорт #маршрут #укрзалізниця

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