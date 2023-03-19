Керівника окупаційної "адміністрації" Бердянська Сауленка засуджено до 15 років в'язниці з конфіскацією майна

Керівника окупаційної "адміністрації" тимчасово зайнятого російськими загарбниками м. Бердянська Олександра Сауленка засуджено до 15 років в'язниці з конфіскацією майна, повідомив мер тимчасово зайнятого Мелітополя Іван Федоров.

"Запорізький суд призначив покарання гауляйтеру тимчасово окупованого Бердянська Олександру Сауленку - 15 років в'язниці з конфіскацією всього майна", - написав Федоров у телеграм-каналі в неділю.

Він зазначив, що до 24 лютого 2022 року колаборант був "маловідомим підприємцем без яскравої політичної кар'єри, проте вже тоді увійшов до проросійської партії "Союз лівих сил" і їздив на Росію".

"Після повномасштабного вторгнення росії окупанти, не знайшовши інших бажаючих, поставили його пішаком від «окупаційної влади» у Бердянську. Гауляйтер відзначився провалом псевдореферендуму і вивезенням українського зерна через Бердянський порт на росію", - наголосив Федоров.

"Кар’єрний зліт від маленької людини до посібника кремля = зрадника України закінчується великим падінням", - підсумував він.