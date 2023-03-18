Кількість поранених у результаті обстрілу Краматорська зросла до восьми осіб

Донецька обласна прокуратура почала досудове розслідування за фактом обстрілу російськими окупантами Краматорська Донецької області в суботу, 18 березня, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, 18 березня 2023 року окупаційні війська РФ з використанням системи залпового вогню "Ураган" здійснили масований обстріл м. Краматорська. Унаслідок цього двоє громадян загинули, ще вісім місцевих жителів дістали поранення різного ступеня тяжкості", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

Наразі на місці працюють прокурори, правоохоронці та рятувальники. Точна кількість потерпілих встановлюється.

Раніше голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомляв про двох загиблих і п'ятьох поранених.