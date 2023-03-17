Події

17:15 17.03.2023

Зеленський призначив Максима Кононенка новим послом України в Естонії

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Зеленський призначив Максима Кононенка новим послом України в Естонії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Мар'яну Бецу з посади посла в Естонії і призначив новим послом Максима Кононенка.

Відповідні укази розміщено на сайті Офісу президента.

Так, відповідно до указу №159/2023 Мар'яну Бецу звільнено з посади Постійного і Повноважного посла України в Естонії.

Відповідно до указу №160/2023 Постійним і Повноважним послом України в Естонії став Максим Кононенко.

Як повідомлялося, Мар'яна Беца очолювала українське посольство в Естонії з вересня 2018 року.

Максим Кононенко раніше обіймав посаду посла України в Нідерландах.

Теги: #посол #естонія

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