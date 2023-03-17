Польська журналістка презентувала в Києві книгу про феномен Зеленського

У Києві відбулася презентація книги "Я тут. Ми тут. Ми всі - це Україна. Феномен Володимира Зеленського" польської журналістки, перекладачки і дипломатки Наталії Брижко-Запур.

"Президент Володимир Зеленський часто виступає, представляє Україну. Це завжди дуже цікаві, емоційні, змістовні виступи, звернення до міжнародної спільноти. Його постать - це феномен, який трохи показує шлях України, з одного боку, до трагедії, якою є війна, але з іншого - до величезного цивілізаційного прогресу", - розповіла авторка на презентації в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у п'ятницю.

За її словами, ідея книги з'явилася рік тому, при цьому на підготовку авторського рукопису спершу відводився місяць. У результаті видання вийшло в липні 2022 року в Польщі. Випуск книги в Україні державною мовою підтримав видавничий центр "Академія".

Як зазначає керівник проєктів "Академії" Василь Теремко, цю книжку цікаво було видавати в Україні, бо в ній правдиво відстежено феноменальне явище єднання українців навколо свого президента.

"Коли я дізнався про можливість видати цю книжку, я подумав, що наші польські сусіди дають нам урок оперативної реакції на події... Я не знав, яка може бути книжка на цю тему, адже минуло ще дуже мало часу від початку війни, і ще не читаючи її, я створив у своїй уяві такий емоційний образ... Наразі я перечитую її втретє... Часто думав, що таку книжку не напише журналіст, не напише історик, не напише філософ історії, а напише автор, у якому поєднані всі ці три якості", - зазначив Теремко.

Книжку видано в сучасному та зручному форматі. У ній розповідається про періоди з життя Володимира Зеленського, зокрема перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну та в період великої війни.

Брижко-Запур вирішила дослідити феномен президента Зеленського лише тому, що добре знається на питаннях історії Польщі та України, на питаннях боротьби двох країн-сусідів за європейські цінності, а також на політичних рухах і персоналіях. Здобувши неоціненний досвід у 1980-х роках в антикомуністичному опозиційному русі, Наталія понад 30 років присвятила себе журналістиці, згодом - дипломатії. На початку 2000-х була радницею у Посольстві Республіки Польща в Києві.