Події

16:28 17.03.2023

Польська журналістка презентувала в Києві книгу про феномен Зеленського

2 хв читати

У Києві відбулася презентація книги "Я тут. Ми тут. Ми всі - це Україна. Феномен Володимира Зеленського" польської журналістки, перекладачки і дипломатки Наталії Брижко-Запур.

"Президент Володимир Зеленський часто виступає, представляє Україну. Це завжди дуже цікаві, емоційні, змістовні виступи, звернення до міжнародної спільноти. Його постать - це феномен, який трохи показує шлях України, з одного боку, до трагедії, якою є війна, але з іншого - до величезного цивілізаційного прогресу", - розповіла авторка на презентації в Медіацентрі "Україна - Укрінформ" у п'ятницю.

За її словами, ідея книги з'явилася рік тому, при цьому на підготовку авторського рукопису спершу відводився місяць. У результаті видання вийшло в липні 2022 року в Польщі. Випуск книги в Україні державною мовою підтримав видавничий центр "Академія".

Як зазначає керівник проєктів "Академії" Василь Теремко, цю книжку цікаво було видавати в Україні, бо в ній правдиво відстежено феноменальне явище єднання українців навколо свого президента.

"Коли я дізнався про можливість видати цю книжку, я подумав, що наші польські сусіди дають нам урок оперативної реакції на події... Я не знав, яка може бути книжка на цю тему, адже минуло ще дуже мало часу від початку війни, і ще не читаючи її, я створив у своїй уяві такий емоційний образ... Наразі я перечитую її втретє... Часто думав, що таку книжку не напише журналіст, не напише історик, не напише філософ історії, а напише автор, у якому поєднані всі ці три якості", - зазначив Теремко.

Книжку видано в сучасному та зручному форматі. У ній розповідається про періоди з життя Володимира Зеленського, зокрема перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну та в період великої війни.

Брижко-Запур вирішила дослідити феномен президента Зеленського лише тому, що добре знається на питаннях історії Польщі та України, на питаннях боротьби двох країн-сусідів за європейські цінності, а також на політичних рухах і персоналіях. Здобувши неоціненний досвід у 1980-х роках в антикомуністичному опозиційному русі, Наталія понад 30 років присвятила себе журналістиці, згодом - дипломатії. На початку 2000-х була радницею у Посольстві Республіки Польща в Києві.

Теги: #книга #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:57 16.03.2023
Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

Зеленський провів зустріч із прем'єром Латвії

18:05 16.03.2023
Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

Зеленський провів телефонну розмову з Ріші Сунаком

00:15 16.03.2023
Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

00:13 16.03.2023
Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

13:10 15.03.2023
Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

Зеленський: Рішення Верховного суду Великої Британії - чергова перемога над агресором

17:21 14.03.2023
Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

Зеленський запросив ісландський бізнес інвестувати в проєкти "зеленої" енергетики України

15:05 14.03.2023
Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

Зеленський провів засідання Ставки, учасники висловили спільну позицію щодо оборони Бахмута

10:39 14.03.2023
Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

Кожен удар, що забирає безневинне життя, має призвести до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство - Зеленський про ранковий обстріл Краматорська

09:24 14.03.2023
Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

Зеленський у День добровольця: Україна вдячна кожному і кожній, хто відчув, що час стати воїном

22:02 13.03.2023
Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

Зеленський погодив із урядом порядок роботи на найближчі тижні

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ердоган погодився розпочати ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО

Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

У Чернівцях у будівлі суду чоловік погрожував підірвати себе гранатою, у центрі перекрили вулицю - ЗМІ

В ООН немає визначення для слова "екоцид" - виконавчий директор UNEP

Програма ООН з довкілля планує бути присутньою в Україні щонайменше чотири роки - виконавчий директор

ОСТАННЄ

Зеленський призначив Максима Кононенка новим послом України в Естонії

Першими офіційними рейсами Supernova Airlines стануть Рига - Ряшів і Рига - Кишинів

Ердоган погодився розпочати ратифікацію заявки Фінляндії на вступ до НАТО

JYSK відкрила восьмий магазин у Львові

Голова НАЗК Новіков сподівається на відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками в найближчі два місяці

Зеленський провів засідання Ставки, учасники обговорили ймовірні плани противника в ближній і середньостроковій перспективі

СБУ затримала інформаторів, які передавали ворогу розвіддані Сил оборони на Авдіївському напрямку

У Чернівцях у будівлі суду чоловік погрожував підірвати себе гранатою, у центрі перекрили вулицю - ЗМІ

В ООН немає визначення для слова "екоцид" - виконавчий директор UNEP

У Чернігівському районі на міні підірвався трактор, водій травмований

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА