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16:09 17.03.2023

Голова НАЗК Новіков сподівається на відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками в найближчі два місяці

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Голова НАЗК Новіков сподівається на відновлення обов'язкового декларування доходів чиновниками в найближчі два місяці

Голова Національного агентства з протидії корупції (НАЗК) Олександр Новіков розраховує на відновлення зобов'язання для чиновників подавати декларації про майно й доходи в найближчі місяці, але вважає, що публічна частина реєстру декларацій має залишатися прихованою до кінця війни.

"Подання декларацій, сподіваюся, буде відновлено в найближчі два місяці. З ухваленням закону Верховною Радою. Публічний доступ - після війни. НАЗК упевнене, що всі реєстри, які не зашкодять безпеці громадян України, мають бути вже відкриті. Ми підтримуємо позицію громадськості щодо відновлення обов'язку декларування. Але ми не підтримуємо відкриття публічної частини реєстру декларацій, тому що в деклараціях є дані не тільки публічної особи (а багато хто з них на окупованих територіях), а й близьких родичів. Це становить пряму небезпеку життю і здоров'ю декларантів і членів їхніх сімей", - сказав Новіков в інтерв'ю, оприлюдненому в п'ятницю на YouTube-каналі коаліції RISE Ukraine.

За його словами, всі органи державної влади мають доступ до даних реєстру декларацій і даних, необхідних їм для виконання посадових обов'язків.

Декларації за 2022 рік подали приблизно 6% декларантів. За 2021 рік - до 50%, зокрема два заступники керівника Офісу президента, міністр освіти і науки, міністр оборони, 28 народних депутатів, п'ять керівників обласних військових адміністрацій та 163 судді.

Наразі, доки обов'язок декларування призупинено, НАЗК здійснює моніторинг способу життя депутатів і чиновників. "У двох країн світу є такий інструмент - США та Україна. Тому навіть якщо чиновник намагатиметься оформити майно на третіх осіб, яким фактично користуватиметься, ми знайдемо це, сформуємо відповідний висновок, скеруємо до САП для конфіскації такого майна або реєстрації кримінального провадження за незаконне збагачення", - повідомив Новіков.

Як повідомлялося, у лютому поточного року посли країн "Великої сімки" в Україні висловили сподівання на швидке поновлення Верховною Радою України системи електронного декларування майна та доходів чиновників, що "дасть змогу запобігти корупції та зміцнить довіру громадян до влади".

Незадовго до цього було створено петицію з вимогою відновити декларування матеріальних статків чиновників і депутатів. Протягом місяця вона набрала 25 тис. підписів, після чого президент України Володимир Зеленський підтримав її. 22 лютого голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що відповідний законопроєкт про відновлення декларування вже зареєстровано у Верховній Раді.

Теги: #декларування #новіков #назк

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