Події

21:08 16.03.2023

Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані

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Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані

Колишній голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай підтвердив своє можливе призначення послом України в Казахстані, однак зазначив, що "все ще може змінитися".

"Коли у нас перекидають одні підрозділи на інший напрямок - це не говорить про те, що велика проблема саме на місці там, звідки забирають людей. Це говорить про те, що є важливий напрямок, на якому потрібно тримати оборону, і йде посилення туди. Ситуація з моїм звільненням і, сподіваюся, швидким призначенням на нову посаду - це якраз такого роду ротація", - заявив він ефірі ютуб-каналу "Голованов".

Гайдай додав, що на його місце найбільш імовірно поставлять військового, а його перенаправлять "на інший фронт".

"У даному випадку, я сподіваюся, що це буде дипломатична робота на дуже важливому напрямку", - зазначив він.

За словами Гайдая, "найімовірніше це буде Казахстан".

"Про це йшлося. Знову таки, все може змінитися, у нас війна. Якщо президент побачить мене на іншому напрямку - я не буду сперечатися. Де він мене побачить, там і буду працювати, поки не буде перемоги", - заявив він.

15 березня президент України Володимир Зеленський своїми указами звільнив голів Луганської, Одеської та Хмельницької обласних військових адміністрацій.

 

 

 

Теги: #казахстан #плани #гайдай

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