Боєць 93 ОМБр "Холодний яр" знищив ворожий Су-25 у Бахмуті

Боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" Сухопутних військ Збройних сил України знищив у середу, 15 березня, ворожий Су-25, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"Сьогодні воїн 93 ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Алан" знищив ворожий літак Су-25 у Бахмуті", - цитує прес-служба слова командувача Сухопутних військ генерал-полковник Олександра Сирського.

Зазначається, що противник безуспішно намагається оточити місто та просунутися вперед. "Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їхній праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають у повітря", - сказано в повідомленні.

Сирський також зазначив, що бійці 92 ОМБр ім. Івана Сірка на Куп'янському та Лиманському напрямках знищили системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора.

"Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога та прискорюють нашу перемогу", - підсумував генерал-полковник.