Події

02:39 16.03.2023

Боєць 93 ОМБр "Холодний яр" знищив ворожий Су-25 у Бахмуті

1 хв читати
Боєць 93 ОМБр "Холодний яр" знищив ворожий Су-25 у Бахмуті

Боєць 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний яр" Сухопутних військ Збройних сил України знищив у середу, 15 березня, ворожий Су-25, повідомила прес-служба Міністерства оборони.

"Сьогодні воїн 93 ОМБр "Холодний Яр" із позивним "Алан" знищив ворожий літак Су-25 у Бахмуті", - цитує прес-служба слова командувача Сухопутних військ генерал-полковник Олександра Сирського.

Зазначається, що противник безуспішно намагається оточити місто та просунутися вперед. "Там бійці 93-ї бригади разом з іншими захисниками стримують шалений тиск противника. Завдяки їхній праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають у повітря", - сказано в повідомленні.

Сирський також зазначив, що бійці 92 ОМБр ім. Івана Сірка на Куп'янському та Лиманському напрямках знищили системи РЛС, РСЗВ та пункти управління агресора.

"Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога та прискорюють нашу перемогу", - підсумував генерал-полковник.

Теги: #україна #ліквідація #су25 #бахмут

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:39 16.03.2023
Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

Глава Пентагону обіцяє продовжувати постачання зброї Україні

01:34 16.03.2023
Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області із різних видів зброї

Росіяни обстріляли 4 громади Сумської області із різних видів зброї

00:15 16.03.2023
Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

00:13 16.03.2023
Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

00:12 16.03.2023
Канада передасть Україні 8 танків Leopard 2 у найближчі тижні

Канада передасть Україні 8 танків Leopard 2 у найближчі тижні

00:11 16.03.2023
Зеленський: Чим більший тиск буде на РФ, тим швидше Україна відновить територіальну цілісність та міжнародний правопорядок

Зеленський: Чим більший тиск буде на РФ, тим швидше Україна відновить територіальну цілісність та міжнародний правопорядок

21:54 15.03.2023
Очільник Пентагону: Лише українське керівництво ухвалюватиме рішення щодо Бахмута

Очільник Пентагону: Лише українське керівництво ухвалюватиме рішення щодо Бахмута

17:39 15.03.2023
Більшість українців вважають, що країна рухається у правильному напрямі, - соцопитування

Більшість українців вважають, що країна рухається у правильному напрямі, - соцопитування

14:39 15.03.2023
Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

Уряд Словаччини не ухвалив рішення про постачання Україні винищувачів МіГ-29, тривають міжнародні переговори - міністр оборони

14:18 15.03.2023
Корнієнко: Закликаємо парламенти світу об'єднатися для допомоги в розмінуванні території України

Корнієнко: Закликаємо парламенти світу об'єднатися для допомоги в розмінуванні території України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

Зеленський закликав британських редакторів активніше поширювати правду про російську агресію

Канада передасть Україні 8 танків Leopard 2 у найближчі тижні

Зеленський: Чим більший тиск буде на РФ, тим швидше Україна відновить територіальну цілісність та міжнародний правопорядок

Очільник Пентагону: Лише українське керівництво ухвалюватиме рішення щодо Бахмута

ОСТАННЄ

Остін зателефонував Шойгу через збитий над Чорним морем безпілотник

МЗС України закликає Росію припинити дискримінацію жителів Криму та звільнити незаконно затриманих осіб

Остін: Швеція поставить Україні 10 танків Leopard, Норвегія - дві системи NASAMS

Росія використовує щонайменше п’ять сценаріїв викрадення українських дітей - Герасимчук

США видалили конфіденційне програмне забезпечення з безпілотника MQ-9 Reaper перед його падінням у Чорне море

РФ намагається "намацати" нові червоні лінії і виставити ультиматуми

Головком ЗС України Залужний обговорив ситуацію на полі бою з начальником Об'єднаного штабу ЗС Франції генералом Бюркаром

Зеленський обговорив з американською підприємицею Лорен Пауелл розвиток української IT-сфери

Суд вирішив скасувати держреєстрацію прав і розірвати договір оренди на 7 га землі в Голосіївському районі Києва

Резніков про підсумки чергової зустрічі у форматі "Рамштайн": вселяє оптимізм

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА