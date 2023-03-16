Події

00:15 16.03.2023

Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

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Справу про євробонди треба розглядати як справу про кремлівський хабар Януковичу

Справу про євробонди на $3 млрд у британських судах треба розглядати як «справу про кремлівський хабар Януковичу», вважає президент України Володимир Зеленський

«Є сьогодні і важливе рішення у Лондоні – у справі про кремлівський хабар Януковичу ще у 2013-му році. Коли російські гроші та брудні схеми з тодішніми політиками в Україні використовувалися фактично як частина агресії проти нашої держави. Агресії, що почалася вже тоді, – політично, економічно, а згодом і спецслужбами, військовою силою», - сказав він у відеозверненні в середу.

«Саме в такому контексті і слід розглядати справу про 3 мільярди євробондів. Повністю розглядати. І це справедливо», - заявив Зеленський.

У середу Верховний суд Великобританії ухвалив, що справа про єврооблігації України на $3 млрд, випущених у 2013 році за президента Віктора Януковича на користь Росії, має бути спрямована на повний відкритий судовий розгляд.

Теги: #янукович #україна #євробонди #зеленський

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