Канада передасть Україні 8 танків Leopard 2 у найближчі тижні

Канада найближчими тижнями передасть в Україну вісім основних бойових танків Leopard 2, а також анонсовану раніше броньовану ремонтно-евакуаційну машину, допоміжне обладнання та боєприпаси, заявила канадський міністр оборони Аніта Ананд.

"Канада пожертвує близько 8000 снарядів калібру 155 мм, а також 12 зенітних ракет з арсеналу Збройних сил Канади (CAF) для підтримки систем ППО, розгорнутих на даний час в Україні. Канада також надасть понад 1800 одиниць 105 мм навчальних боєприпасів для танків. боєприпаси підтримають оголошену Данією, Німеччиною та Нідерландами безоплатну передачу танків Leopard 1", - сказала Ананд на віртуальному засіданні Контактної групи з питань оборони України, організованому міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном 3.

Ананд також підтвердила, що Збройні сили розпочали постачання додаткових основних бойових танків Leopard 2, обіцяних Канадою наприкінці лютого. Канада передала Україні вісім основних бойових танків Leopard 2, чотири з яких уже доставлені до Польщі разом із групою особового складу Збройних сил, яка навчає українських солдатів їх використанню.

Повідомляється, що всі вісім основних бойових танків Leopard 2, а також анонсована раніше броньована ремонтно-евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, передані Канадою, будуть в Україні найближчими тижнями. З лютого 2022 року Канада надала Україні військову допомогу на суму понад 1 млрд доларів.

"Канада твердо стоїть на боці України у боротьбі проти незаконної та невиправданої війни Росії. Ми зміцнюємо нашу співпрацю з нашими союзниками та партнерами і продовжуємо реагувати на військові потреби України, надаючи всебічну військову допомогу. Ми продовжуватимемо робити все можливе для захисту свободи, демократії та міжнародного співробітництва порядку, заснованого на правилах", - наголосила міністр.