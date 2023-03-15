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07:42 15.03.2023

Онлайн-шахраї у 2022р викрали у американців $10,3 млрд

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Онлайн-шахраї у 2022р викрали у американців $10,3 млрд

Американці втратили $10,3 млрд через різноманітні шахрайські схеми в інтернеті у 2022 році, пише портал ABC із посиланням на звіт Федерального бюро розслідувань.

Збиток став рекордним за п'ять років.

Найпоширенішою схемою стали фішингові атаки, від них минулого року постраждали понад 300 тис. громадян США. Однак їхні втрати виявилися порівняно невеликими - лише $52 млн.

Витоку даних зазнали 58,9 тис. осіб, а від шахрайських схем із замовленням товарів, які потім не доставляються, постраждали 51,7 тис. американців.

Зусилля зловмисників часто спрямовані на людей похилого віку - втрати в цій віковій категорії становлять $3,1 млрд. Особливо часто представники старшого покоління стають жертвами підставних кол-центрів. Вважається, що переважна більшість із них територіально розташовані в Індії.

За даними ФБР, повернути вдається 73% вкрадених шахраями коштів.

 

 

Теги: #сша #інтернет #шахраї #збиток

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