Події

20:59 14.03.2023

Спікер МЗС запросив губернатора Флориди оцінити загрози від вторгнення Росії безпосередньо в Україні

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Спікер МЗС запросив губернатора Флориди оцінити загрози від вторгнення Росії безпосередньо в Україні

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко запросив губернатора Флориди і можливого кандидата в президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса відвідати Україну.

"Ми впевнені, що як колишній військовий, який служив у зоні бойових дій, губернатор @RonDeSantisFL знає різницю між "суперечкою" і війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії і загрози, які воно представляє для інтересів США", - написав Ніколенко у своєму твіттері у вівторок.

Раніше повідомлялося, що Десантіс у коментарі каналу Fox News заявив, що військова допомога Україні - не в інтересах Вашингтона. За його словами, хоча у США є багато життєво важливих інтересів, але подальша залученість у "територіальну суперечку між Україною і Росією не входить до їх числа".

 

 

 

Теги: #сша #десантіс

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