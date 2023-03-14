Спікер МЗС запросив губернатора Флориди оцінити загрози від вторгнення Росії безпосередньо в Україні

Речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко запросив губернатора Флориди і можливого кандидата в президенти США від Республіканської партії Рона Десантіса відвідати Україну.

"Ми впевнені, що як колишній військовий, який служив у зоні бойових дій, губернатор @RonDeSantisFL знає різницю між "суперечкою" і війною. Ми запрошуємо його відвідати Україну, щоб глибше зрозуміти повномасштабне вторгнення Росії і загрози, які воно представляє для інтересів США", - написав Ніколенко у своєму твіттері у вівторок.

Раніше повідомлялося, що Десантіс у коментарі каналу Fox News заявив, що військова допомога Україні - не в інтересах Вашингтона. За його словами, хоча у США є багато життєво важливих інтересів, але подальша залученість у "територіальну суперечку між Україною і Росією не входить до їх числа".