У Новій Каховці підірвали колаборанта, він поранений

У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали колаборанта - "заступника голови" місцевої окупаційної адміністрації, він поранений.

За інформацією слідчого комітету країни-окупанта, 13 березня "невстановлена особа заклала біля входу в кафе саморобний вибуховий пристрій, який того самого дня був приведений у дію", внаслідок чого "заступник голови військово-цивільної адміністрації Каховського адміністративного району Херсонської області дістав тілесних ушкоджень, із якими його доправили до медичного закладу для надання допомоги".