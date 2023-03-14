Події

17:23 14.03.2023

У Новій Каховці підірвали колаборанта, він поранений

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У тимчасово окупованій Новій Каховці на Херсонщині підірвали колаборанта - "заступника голови" місцевої окупаційної адміністрації, він поранений.

За інформацією слідчого комітету країни-окупанта, 13 березня "невстановлена особа заклала біля входу в кафе саморобний вибуховий пристрій, який того самого дня був приведений у дію", внаслідок чого "заступник голови військово-цивільної адміністрації Каховського адміністративного району Херсонської області дістав тілесних ушкоджень, із якими його доправили до медичного закладу для надання допомоги".

Теги: #колаборант #нова_каховка

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