14 березня: Цей день в Україні та в світі

ДЕНЬ 384 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 384 RUSSIAN AGRESSION

14 березня в Україні - День українського добровольця, в Естонії - День рідної мови, у Великій Британії - День юриста, в Японії - Білий день, у США - День картопляних чіпсів.

Ще сьогодні відзначають День числа Пі, Міжнародний день річок (Міжнародний день дій проти гребель) і День метеликів.

Православна церква вшановує пам'ять преподобної мучениці Євдокії.

День українського добровольця

Щорічно в Україні відзначають День українського добровольця. Відповідну постанову було ухвалено Верховною Радою 17 січня 2017 року.

Саме цього дня 2014 року перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

13 квітня 2014 року було ухвалено рішення про початок антитерористичної операції на сході України. Бійці добровольчих батальйонів взяли активну участь у першому етапі її проведення і не допустили просування противника вглиб материкової України.

Міжнародний день річок (Міжнародний день дій проти гребель)

14 березня в багатьох країнах відзначають Міжнародний день річок, який раніше мав назву Міжнародний день боротьби проти гребель, за річки, воду і життя. Також він відомий у світі і як "Міжнародний день дій проти гребель", який з'явився в календарі екологічних дат за ініціативи американської громадської організації "Міжнародна мережа річок".

У березні 1997 року в бразильському місті Куритиба, відбулася Перша міжнародна конференція проти будівництва великих гребель, яка підтримала заснування нового свята і постановила "відзначати день боротьби з греблями на захист Річок, Води і Життя щорічно 14 березня". Девізом Дня стали слова: "За річки, воду і життя!". Конференція, що об'єднала громадськість 20 країн, поставила важливе завдання: виробити демократичні методи управління басейнами річок. У своєму зверненні делегати навели такі цифри: за останні півстоліття до 60 мільйонів людей були змушені покинути рідні місця через будівництво гребель, і майже півмільйона квадратних кілометрів родючих земель і лісів було затоплено. Тож учасники конференції закликали оцінити ризики і можливі наслідки прориву великих гребель і те, до яких можливих жертв і руйнувань це може призвести.

Міжнародний день числа "Пі"

День числа пі - неофіційне свято, яке відзначають любителі математики на честь математичної константи - числа пі.

Це свято придумав 1987 року фізик із Сан-Франциско Ларрі Шоу, який помітив, що в американській системі запису дат (місяць/число) дата 14 березня - 3/14 - і час 1:59:26 збігається з першими розрядами числа π = 3,1415926...

Зазвичай святкують о 1:59:26 дня (у 12-годинній системі), але ті, хто дотримується 24-годинної системи, вважають, що в цей момент час 13:59, і вважають за краще відзначати свято вночі.

Цього дня виголошують хвалебні промови на честь числа π, його ролі в житті людства, малюють антиутопічні картини світу без π, печуть і їдять "пи-ріг" ("Pi pie") із зображенням грецької літери "пі" або з першими цифрами самого числа, п'ють напої та грають в ігри, що починаються на "пі", розв'язують головоломки і загадки, водять хороводи навколо предметів, пов'язаних із цим числом.

Примітно, що цього ж дня народився Альберт Ейнштейн - творець теорії відносності, а також помер Стівен Гокінг.

Ще цього дня:

1914 - Льотчик Петро Нестеров і механік Руденко здійснили перший авіапереліт із Києва до Одеси;

1923 - Рада Послів держав Антанти ухвалила остаточне рішення про приєднання Східної Галичини та Західної Волині до Польщі, визнавши їхню анексію;

1939 - Проголошено Першу словацьку республіку; розпалася спільна держава чехів і словаків;

1939 - Угорщина почала війну проти Карпатської України;

1958 - Сертифіковано перший золотий диск у музичній індустрії;

1990 - У Львівській області у Стрию, першому з українських міст, підняли національний символ - прапор України;

2014 - У Харкові на Римарській вулиці стався перший у російсько-українській війні бій із застосуванням вогнепальної зброї;

2014 - Перші 500 бійців-добровольців Самооборони Майдану прибули на полігон Нові Петрівці з метою формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської збройної агресії.

Церковне свято

14 березня - День преподобної мучениці Євдокії. Вона змогла покаятися у скоєних гріхах під впливом віри в Христа, після чого вирішила присвятити себе Богу. У нагороду отримала дар зцілювати хвороби та воскрешати померлих.

Іменини: Антоніна, Євдокія, Антон, Нестор, Домна, Никифор, Агапій, Давид, Мар'яна.