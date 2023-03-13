Україна розраховує на підтримку ООН і Туреччиною продовження "зернової ініціативи" на 120 днів замість запропонованих РФ 60-ти

Угода про зернову ініціативу, що підтримується гарантами Туреччиною та ООН, передбачає продовження на 120 днів, пропозиція РФ скоротити термін до 60 днів суперечить підписаному документу, написав у твіттері віцепрем'єр - міністр відновлення Олександр Кубраков.

"Угода про "зернову ініціативу" передбачає мінімум 120 днів продовження. Тому позиція Росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини, як гарантів ініціативи", - зазначив віцепрем'єр.

Раніше представник генсека ООН Стефан Дюжаррік на запитання про озвучену російською стороною можливість продовження угоди на 60 днів сказав, що не буде "вдаватися у деталі просто зараз". Дюжаррік додав, що інформація про позицію ООН із цього питання, ймовірно, надійде з Женеви, де сьогодні відбулися переговори представників ООН і РФ щодо "зернової ініціативи".