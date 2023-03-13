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18:55 13.03.2023

Із Литви екстрадовано ексголову правління ДПЗКУ, підозрюваного в завданні мільйонних збитків

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Із Литви екстрадовано ексголову правління ДПЗКУ, підозрюваного в завданні мільйонних збитків

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України домоглися екстрадиції до України колишнього голови правління ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація України" (ДПЗКУ), підозрюваного в заподіянні понад 60 млн дол. США збитків підприємству.

Як повідомляє пресслужба САП, у понеділок зазначеного фігуранта екстрадували з Литви до України.

"Слідством встановлено, що протягом липня-жовтня 2014 року посадовці державної зернової корпорації, серед яких і голова правління, спільно з представником міжнародного зернотрейдера організували укладення та виконання зовнішньоекономічних контрактів щодо продажу зернової продукції ПАТ "ДПЗКУ" за заниженими цінами підконтрольним підприємствам", - ідеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що згідно зі злочинною схемою, зерно, що належало державній компанії, через низку суб'єктів господарювання на умовах накладених платежів було поставлено до Саудівської Аравії.

Однак кошти за поставлене зерно так і не були сплачені. Як наслідок, державна корпорація зазнала збитків на суму понад 60 млн дол. США.

Колишньому голові правління інкриміновано вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

"З березня 2017 року підозрюваний перебував в розшуку. Після затримання 31.10.2019 експосадовець прагнув уникнути відповідальності, зокрема він намагався отримати притулок у Литві, однак отримав відмову. Після рішення про екстрадицію, підозрюваний оскаржував його нібито через небезпеку, спричиненою повномасштабним вторгненням РФ. Попри це, через чотири роки судових слухань, особу все ж таки екстрадовано до України", - наголошують у прокуратурі.

Там додають, що на сьогодні провадження щодо радника голови правління ПАТ "ДПЗКУ" та представника міжнародного зернотрейдера перебувають на розгляді в суді.

"Ще два фігуранти провадження пішли на угоду зі слідством та сплатили завдані ними збитки у сумі 60 тис. дол. США. Крім того у розшуку перебуває ще один підозрюваний у справі", - підсумували в САП.

Теги: #литва #екстрадиція #дпзку

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