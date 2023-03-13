Україна хоче йти до ЄС разом із Грузією, влада якої йде в протилежному напрямку - Арахамія

Україна хоче йти до Європейського Союзу разом із Грузією, але грузинська влада йде в протилежному напрямку, вважає голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"І досить лякати грузинський народ тим, що в Україні бажають Грузії війни. Ми, як ніхто інший, розуміємо, що таке війна і нікому таких страждань, крім Росії, побажати не можемо. Україна хоче йти в ЄС разом із братами грузинами і дуже боляче спостерігати, як грузинська влада йде абсолютно у протилежному напрямку", - написав Арахамія у своєму телеграм-каналі в понеділок.

За словами народного депутата, прем'єр-міністр Грузії заявив, що нібито українські політики втручаються у внутрішні справи Грузії. Арахамія наголосив, що ключове завдання всієї світової спільноти - це збереження демократії в Грузії, у владі якої багато агентів Росії.

"Грузинський народ це розуміє, десятки тисяч молодих людей у Грузії це розуміють, а прем'єр-міністр вдає, що не розуміє. Думаю, що почне розуміти тоді, коли буде оприлюднено рахунки і транзакції його найближчого оточення. Шкода лише, що в Грузії розслідувати це буде нікому, бо "рука руку миє", - зазначив голова фракції.