Харків'янин загинув унаслідок вибуху невстановленого предмета поблизу гаража - поліція

У Харкові внаслідок вибуху невстановленого предмета загинув 34-річний місцевий житель, поліція встановлює обставини його загибелі.

"Тіло чоловіка з численними уламковими пораненнями кінцівок і тулуба виявили поблизу гаражного кооперативу на вулиці Бучми. Правоохоронці встановили особу загиблого. Ним виявився 34-річний харків'янин", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

З місця події вилучено елементи запалювання ручної гранати (кільце запобіжника та зовнішній важіль). Речові докази направлено на експертне дослідження.

Слідчі Харківського райуправління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".