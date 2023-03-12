Події

11:11 12.03.2023

Тимчасово призупинено рух Харківського метрополітену - міськрада

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Тимчасово призупинено рух Харківського метрополітену - міськрада

Тимчасово призупинено рух Харківського метрополітену, повідомила пресслужба Харківської міської ради.

"Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Вибачте за тимчасові незручності!", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня.

Після масованого ракетного обстрілу, здійсненого ЗС РФ у ніч на 9 березня, Харків був повністю знеструмлений. Метрополітен було переведено на роботу тільки в режимі укриття, а замість тролейбусів і трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси.

 

Теги: #метро #харків

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