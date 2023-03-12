Події

07:09 12.03.2023

У Харкові метро відновить роботу в неділю, наземний міськелектротранспорт поки замінюють автобуси

1 хв читати
У Харкові метро відновить роботу в неділю, наземний міськелектротранспорт поки замінюють автобуси

Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня.

"Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин. Трамваї і тролейбуси поки не курсуватимуть. З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро і знеструмлення наземного електротранспорту", - повідомляється в телеграм-каналі Харківської міськради.

У телеграм-каналі також зазначено перелік автобусних маршрутів, які працюватимуть у Харкові з 12 березня.

Як повідомлялося, після масованого ракетного обстрілу, здійсненого ЗС РФ у ніч на 9 березня, Харків був повністю знеструмлений. Метрополітен був переведений на роботу тільки в режимі укриття, а замість тролейбусів і трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси.

:

 

 

Теги: #метро #харків #робота #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:31 11.03.2023
У Києві в повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання

У Києві в повному обсязі відновили роботу централізованого теплопостачання

19:29 11.03.2023
У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, без опалення залишаються 5% містян

У Києві тривають роботи з відновлення теплопостачання, без опалення залишаються 5% містян

16:34 11.03.2023
Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

Уряд Італії проведе конференцію з відновлення України за участю представників бізнесу - глава МЗС

20:10 10.03.2023
Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

Кабмін виділив 5 млн грн на реалізацію експериментального проєкту з відновлення енергетичної інфраструктури

13:28 10.03.2023
Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

Фонд українських стартапів тепер працюватиме також на безпеку та оборону країни - Шмигаль

12:50 10.03.2023
Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

Макрон призначив спеціального посланника з питань допомоги та відновлення України

11:29 10.03.2023
У Харкові зі світлом близько 60% житлових будинків, міськелектротранспорт не працює - Терехов

У Харкові зі світлом близько 60% житлових будинків, міськелектротранспорт не працює - Терехов

07:30 10.03.2023
У Харківській області відновлено енергопостачання критичної інфраструктури, більша частина області зі світлом

У Харківській області відновлено енергопостачання критичної інфраструктури, більша частина області зі світлом

17:32 09.03.2023
Боррель наголошує на необхідності залучення приватних інвестицій для післявоєнної відбудови України

Боррель наголошує на необхідності залучення приватних інвестицій для післявоєнної відбудови України

10:53 09.03.2023
Унаслідок нічної ракетної атаки Харків без світла і води, медзаклади працюють на генераторах - мер

Унаслідок нічної ракетної атаки Харків без світла і води, медзаклади працюють на генераторах - мер

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Руїни, уламки, воронки від снарядів - автопортрет Росії

Запровадження санкцій проти грального бізнесу закриє схеми на десятки мільярдів гривень

Російські окупанти обстріляли Запоріжжя, в одному із районів почалася пожежа

У Києві скасовано стабілізаційні відключення

Сирський знову працює в Бахмуті - Сухопутні війська

ОСТАННЄ

Розпочато досудове розслідування щодо обстрілу окупантами інфраструктури Запоріжжя

Чиновників однієї з міськрад у Дніпропетровській області викрито на вимаганні грошей із підприємців

Оголошено лауреатів Шевченківської премії

Окупанти обстріляли дві громади Сумської області

12 березня: Цей день в Україні та в світі

Українські прикордонники ліквідували групу "вагнерівців" у промзоні Бахмута

Стефанчук привітав Литву з роковинами Незалежності та подякував за підтримку України

Окупанти облаштували у Мелітополі військову базу

Залужний і Міллі обговорили посилення можливостей системи ППО для України

Порошенко ініціює конкурс на проєкт пам'ятника героям Бузкового гаю в Херсоні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА