У Харкові метро відновить роботу в неділю, наземний міськелектротранспорт поки замінюють автобуси

Харківський метрополітен відновить перевезення пасажирів у неділю, 12 березня.

"Інтервал руху на всіх лініях метро становитиме 15 хвилин. Трамваї і тролейбуси поки не курсуватимуть. З урахуванням цього розроблено нову схему роботи муніципальних автобусів, яка впроваджується на час роботи метро і знеструмлення наземного електротранспорту", - повідомляється в телеграм-каналі Харківської міськради.

У телеграм-каналі також зазначено перелік автобусних маршрутів, які працюватимуть у Харкові з 12 березня.

Як повідомлялося, після масованого ракетного обстрілу, здійсненого ЗС РФ у ніч на 9 березня, Харків був повністю знеструмлений. Метрополітен був переведений на роботу тільки в режимі укриття, а замість тролейбусів і трамваїв на маршрути виходили муніципальні автобуси.

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