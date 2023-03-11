Події

19:35 11.03.2023

Izibank продаватиме військові облігації та запустить "оплату частинами"

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Izibank продаватиме військові облігації та запустить "оплату частинами"

Мобільний банк izibank, створений на базі ТАСкомбанку, у березні-квітні планує почати продаж облігацій внутрішньої держпозики, а також запустити "оплату частинами", повідомила засновниця та CEO izibank Ганна Тігіпко агентству "Інтерфакс-Україна" в кулуарах конференції Digital lending у Києві.

"Військові облігації також запускаємо. Ще до війни почали працювати над інвест-продуктами, але хотіли спочатку робити акції іноземні. Однак регулятор це заборонив. Тому ми вирішили зосередитися на внутрішньому ринку і спочатку опрацювати ОВДП: військові і не тільки військові, і надати це клієнту", - сказала Тігіпко.

Вона уточнила, що izibank, на відміну від низки інших подібних проєктів, надасть клієнту можливість купувати ОВДП на вторинному ринку через біржу.

Також, у березні-квітні для масових клієнтів izibank буде доступна послуга розстрочки, що функціонує в beta-версії, і послуга "оплата частинами". Розкрити партнерів проєкту, товари та послуги яких можна буде оплатити частинами, Тігіпко поки відмовилася, пообіцявши зробити це за кілька місяців після укладення остаточних домовленостей.

За словами CEO, izibank відновив видачу роздрібних кредитів приблизно з вересня 2022 року після відновлення роботи основних реєстрів, хоча вимоги до позичальників стали більш суворими і "воронка звузилася". Вона зазначила, що сьогодні 90% нових клієнтів банку реєструються через Bank ID у застосунку "Дія", тоді як ще відносно недавно їх було лише 50%.

У зв'язку з цим izibank не планує відновлювати видачу карток через банківські відділення, яку було призупинено через повномасштабне російське вторгнення, тому що більшість клієнтів банку оформляють і використовують віртуальні банківські картки. Фізичну картку за бажання клієнту надсилають поштою, зазначила Тігіпко.

На кінець минулого року загальну кількість клієнтів izibank оцінювали приблизно в 300 тис.

 

 

Теги: #плани #izibank

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